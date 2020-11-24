Латвийский баскетболист Бертанс будет зарабатывать больше, чем звезда НХЛ Овечкин

28-летний баскетболист перешёл в "Уизардс" в июле прошлого года в результате обмена из "Сан-Антонио". В первом сезоне за клуб из Вашингтона Бертанс провёл 54 матча, набирая в среднем 15,4 очка, 4,5 подбора и 1,7 передачи.

Новый контракт позволит Бертансу стать одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странах Балтии. Больше в НБА получают лишь Кристап Порзиньгис и литовцы Йонас Валанчюнас и Домантас Сабонис.

Если считать грубо, то Бертанс от суммы 80 миллионов долларов (67,5 миллионов евро) на руки получит примерно половину. В Вашингтоне не нужно платить налог штата, но есть федеральный и другие налоги. В среднем за сезон Бертанс получит около 16 миллионов долларов (13,5 миллионов евро).

Неизвестно, сколько от этой суммы получит агент баскетболиста Артур Калнитис, который завершил одну из самых крупных сделок.

Интересно, что Бертанс в следующем сезоне заработает больше, чем супервезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин из "Вашингтон Кэпиталз". Российский нападающий в сезоне-2020/2021 заработал 10 миллионов долларов до уплаты налогов.

Александр Овечкин ФОТО: Reuters/ScanPix