Вт, 24.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Выделено 700 тыс. евро на доплаты сотрудникам органов внутренних дел в условиях Covid-19

ФОТО: LETA

Правительство одобрило выделение свыше 700 тыс. евро на доплаты работникам органов Министерства внутренних дел в условиях Covid-19.

Финансирование будет выделено из средств госбюджета на непредвиденные расходы для выплат доплат за период с 1 октября по 30 ноября.

Доплаты предусмотрены за работу в условиях повышенного риска и нагрузки, связанных с пандемией Covid-19. Они будут выплачиваться тем сотрудникам органов внутренних дел, которые находятся в прямом контакте с инфицированными или потенциально инфицированными лицами, а также теми, кто соблюдает карантин или самоизоляцию.

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