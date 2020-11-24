С нового года минимальная зарплата в Латвии повысится до 500 евро

Это предусмотрено в поправках, принятых на заседании Правительства во вторник, 24 ноября, к Правилам Кабинета министров №656 "Правила о размере минимальной месячной заработной платы в рамках нормального рабочего времени и расчете минимальной почасовой тарифной ставки".

"Минимальная зарплата оставалась стабильной последние три года, и пора ее пересмотреть. Я рада, что коалиция пришла к единодушному согласию по этому поводу. Таким образом, для независимых работников, получающих минимальную заработную плату, реальная прибавка составит почти 50 евро. Это долгожданное дополнение, которое должно быть продолжено в будущем, но в то же время следует учитывать возможность повышения необлагаемого налогом минимума", - подчеркивает министр благосостояния Рамона Петравича.

Принятые правила распространяются на работодателей и работников. По данным обследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим управлением, в 3 квартале 2020 года численность работников составила 793,1 тыс. человек. и количество работодателей - 36,5 тыс. человек.

Данные Центрального статистического управления за июнь 2020 года показывают, что количество сотрудников с минимальной месячной заработной платой 430 евро и менее составляло 138,1 тысячи человек, в том числе 112,7 тысячи в частном секторе и 112,7 тысячи в государственном секторе - 22,6 тыс. человек. В свою очередь, количество сотрудников, у которых трудовой доход был равен минимальной месячной зарплате, составило 16,2 тысячи человек, в том числе 12,7 тысячи в частном секторе и 3,2 тысячи в государственном секторе.