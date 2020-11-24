Официально: Макгрегор вернётся в октагон в январе 2021 года

Поединок пройдёт 23 января 2021 года в рамках турнира UFC 257. Место проведения боя пока не называется. Ранее неофициально сообщалось, что он состоится на "Бойцовском острове" в ОАЭ.

Этот бой станет для Макгрегора первым за год. В последний раз ирландец выходил в октагон в январе 2020 года, когда менее чем за минуту нокаутировал американца Дональда Серроне.

Дастин Порье в последний раз выходил в октагон в июне 2020 года и одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером после пяти раундов.

На счету ирландского бойца 22 победы и 4 поражения. Порье имеет за плечами 26 побед, 6 поражений и еще 1 бой признан несостоявшимся.