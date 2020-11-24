Вт, 24.11.2020
Сейчас тренд интернета - быть собой. Маргарита Веверица, фитнес-блогер
Маргарита Веверица, фитнес-блогер

Сейм не отменил НДС на медицинские и гигиенические маски

ФОТО: LETA

Большинство депутатов Сейма отклонило предложение не облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) медицинские и гигиенические маски.

Депутаты Юлия Степаненко и Карина Спруде подали соответствующие поправку к закону об НДС в сопровождающем бюджет пакете законопроектов.

По мнению Степаненко, если люди обязаны во время пандемии носить маски в общественных местах, их следует сделать более доступными за счет отмены НДС.

Депутат Алдис Гобземс также заявил, что, если маски не могут быть обеспечены всем, по крайней мере нужно добиться, чтобы они не облагались НДС.

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