Сейм не отменил НДС на медицинские и гигиенические маски

Большинство депутатов Сейма отклонило предложение не облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) медицинские и гигиенические маски.
Депутаты Юлия Степаненко и Карина Спруде подали соответствующие поправку к закону об НДС в сопровождающем бюджет пакете законопроектов.
По мнению Степаненко, если люди обязаны во время пандемии носить маски в общественных местах, их следует сделать более доступными за счет отмены НДС.
Депутат Алдис Гобземс также заявил, что, если маски не могут быть обеспечены всем, по крайней мере нужно добиться, чтобы они не облагались НДС.