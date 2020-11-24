Сейм не отменил НДС на медицинские и гигиенические маски

Депутаты Юлия Степаненко и Карина Спруде подали соответствующие поправку к закону об НДС в сопровождающем бюджет пакете законопроектов.

По мнению Степаненко, если люди обязаны во время пандемии носить маски в общественных местах, их следует сделать более доступными за счет отмены НДС.