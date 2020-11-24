Вт, 24.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Суд оставил без движения иск Навального к Дмитрию Пескову

ФОТО: Reuters/ScanPix

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск российского политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая, сообщает РИА "Новости".

"Иск оставлен без движения", - сказала она, причину не уточнила.

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Иск оставляют без движения, если при его подаче в суд не соблюли ряд требований гражданско-процессуального кодекса. Суд дает истцам время исправить недостатки, тогда его примут к рассмотрению, в противном случае - вернут иск.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщает "Медуза".

Как сообщили в пресс-службе суда, Навальный просил признать несоответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию заявление Пескова о том, что с оппозиционером работают "специалисты ЦРУ".

Политик проситл суд обязать Пескова опубликовать опровержение на официальном сайте администрации президента в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Ранее сообщалось, что во время пресс-конференции Дмитрий Песков заявил журналистам, что с Навальным работают специалисты ЦРУ.

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