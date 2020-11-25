"Зенит" и "Краснодар" лишились шансов на выход из группы
Во вторник 24 ноября, состоялись матчи четвёртого тура розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Группа Е
Ренн - Челси 1:2
Краснодар - Севилья 1:2
С одинаковым счётом закончились матчи четвёртого тура в группе Е. "Челси" на выезде обыграл французский "Ренн" со счётом 2:1, а "Краснодар" с таким же счётом дома уступил испанской "Севилье".
В матче "Краснодара" и "Севильи" счёт в матче уже на четвёртой минуте открыл полузащитник испанской команды Иван Ракитич. На 56-й минуте нападающий "Краснодара" Вандерсон сравнял счёт, но на 95-й минуте Мунир Эль-Хаддади забил второй гол в ворота "быков" и принёс победу "Севилье".
В параллельном матче счёт был открыт на 22-й минуте благодаря полузащитнику "синих" Каллуму Хадсону-Одои, которому ассистировал Мэйсон Маунт. Хозяевам удалось отыграться на 85-й минуте благодаря голу Серу Гирасси, но уже в компенсированное время Оливье Жиру принёс "Челси" победу.
После четырёх туров "Челси" набрал 10 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Выхода в плей-офф добилась также "Севилья", которая набрала 7 очков, а на третьей и четвёртой строчках расположились "Ренн" и "Краснодар" (по одному очку). Им и предстоит разыграть путёвку в Лигу Европы.
Группа F
Лацио - Зенит 3:1
Боруссия Дортмунд - Брюгге 3:0
Дубль норвежца Эрлинга Холанда помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Брюгге". Ещё один гол в ворота бельгийцев провёл хавбек Джейдон Санчо.
Питерский "Зенит" на выезде потерпел поражение от "Лацио" и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Счёт в матче уже на 3-й минуте открыл форвард римлян Чиро Иммобиле, на 22-й минуте хавбек Марко Пароло упрочил преимущество хозяев, а спустя три минуты Артём Дзюба сократил отставание "Зенита" в счёте. Окончательный счёт в матче на 55-й минуте установил Иммобиле, который успешно реализовал пенальти и оформил дубль.
🇳🇴 Эрлинг Холанн - 16 голов в 12 матчах #ЛигаЧемпионов. Он нормальный вообще??? 😱😜— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 24, 2020
Трепещите, Роналду и Месси. Холанну всего 20 лет. Сколько же он в итоге может забить-то? Если продолжит в том же духе ⚽♾️ pic.twitter.com/SUs5EhQ3dc
После четырёх туров "Боруссия" набрала 9 очков и занимает первое место в группе F. "Лацио" имеет в своём активе 8 очков и занимает вторую строчку, "Брюгге" с четырьмя очками идёт на третьем месте, а "Зенит" замыкает группу с одним очком в активе.
Группа G
Динамо Киев - Барселона 0:4
Ювентус - Ференцварош 2:1
Каталонская "Барселона" на выезде разгромила киевлян без Лионеля Месси в составе. На 52-й минуте счёт в матче открыл Серджиньо Дест, пять минут спустя Мартин Брайтвайт удвоил преимущество "Барсы". Вскоре датчанин оформил дубль, реализовав пенальти. А уже в компенсированное время точку в матче поставил Антуан Гризманн.
Отметим, что "Барселона" в Киеве задействовала целую группу молодых игроков и предоставила отдых лидерам.
🔵⚽ Сержиньо Дест— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 24, 2020
🔴⚽ Антуан Гризманн
Киевское "Динамо" испило горькую чашу от каждого из этих парней.#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/WajrL4lTlY
Неожиданно сложным получился матч для "Ювентуса", который лишь в компенсированное время сумел дожать венгерский "Ференцварош". Счёт в матче открыли именно венгры благодаря Мюрто Узуни. "Ювентус" отыгрался на 35-й минуте благодаря точному удару Криштиану Роналду. Победный гол итальянцы сумели забить лишь на 2-й добавленной минуте второго тайма - автором гола стал Альваро Мората.
Ситуация в группе G выглядит следующим образом: "Барселона" набрала 12 очков и упрочила лидерство в группе, "Юве" имеет в своём активе 9 очков, а "Ференцварош" и "Динамо" набрали по одному очку. Таким образом, можно поздравить туринцев и каталонцев с выходом в плей-офф.
6️⃣4️⃣ гола на групповых этапах #ЛигаЧемпионов! Скажите, как его зовут?!— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 24, 2020
🇵🇹
А хотя слишком простая загадка - и так все знают ☺️ pic.twitter.com/v1W5OPb2Kg
Группа H
Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир 4:1
ПСЖ - РБ Лейпциг 1:0
Ну и наконец группа Н - дубль Бруну Фернандеша принёс "Манчестер Юнайтед" победу над "Истанбул Башакшехир". Ещё два гола в составе англичан на счету Маркуса Рашфорда и Дэниела Джеймса. Единственный гол в составе турецкой команды провёл Дениз Тюрюч.
В параллельном матче всё решил гол Неймара с пенальти на 11-й минуте, который и принёс победу парижанам.
November 24, 2020
"Манчестер Юнайтед" набрал 9 очков и стал единоличным лидером группы H. Второе место занимает "ПСЖ", набравший 6 очков. Столько же очков у "РБ Лейпциг", занимающего третье место. Замыкает турнирную таблицу "Истанбул Башакшехир" - 3 очка.