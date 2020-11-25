Ср, 25.11.2020
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Юри Ратас, премьер-министр Эстонии

"Зенит" и "Краснодар" лишились шансов на выход из группы
Обзор Лиги чемпионов

Футболисты "Зенита"

ФОТО: Reuters/ScanPix

Во вторник 24 ноября, состоялись матчи четвёртого тура розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Группа Е

Ренн - Челси 1:2

Краснодар - Севилья 1:2

С одинаковым счётом закончились матчи четвёртого тура в группе Е. "Челси" на выезде обыграл французский "Ренн" со счётом 2:1, а "Краснодар" с таким же счётом дома уступил испанской "Севилье".

В матче "Краснодара" и "Севильи" счёт в матче уже на четвёртой минуте открыл полузащитник испанской команды Иван Ракитич. На 56-й минуте нападающий "Краснодара" Вандерсон сравнял счёт, но на 95-й минуте Мунир Эль-Хаддади забил второй гол в ворота "быков" и принёс победу "Севилье".

В параллельном матче счёт был открыт на 22-й минуте благодаря полузащитнику "синих" Каллуму Хадсону-Одои, которому ассистировал Мэйсон Маунт. Хозяевам удалось отыграться на 85-й минуте благодаря голу Серу Гирасси, но уже в компенсированное время Оливье Жиру принёс "Челси" победу.

После четырёх туров "Челси" набрал 10 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Выхода в плей-офф добилась также "Севилья", которая набрала 7 очков, а на третьей и четвёртой строчках расположились "Ренн" и "Краснодар" (по одному очку). Им и предстоит разыграть путёвку в Лигу Европы.

Группа F

Лацио - Зенит 3:1

Боруссия Дортмунд - Брюгге 3:0

Дубль норвежца Эрлинга Холанда помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Брюгге". Ещё один гол в ворота бельгийцев провёл хавбек Джейдон Санчо.

Питерский "Зенит" на выезде потерпел поражение от "Лацио" и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Счёт в матче уже на 3-й минуте открыл форвард римлян Чиро Иммобиле, на 22-й минуте хавбек Марко Пароло упрочил преимущество хозяев, а спустя три минуты Артём Дзюба сократил отставание "Зенита" в счёте. Окончательный счёт в матче на 55-й минуте установил Иммобиле, который успешно реализовал пенальти и оформил дубль.

После четырёх туров "Боруссия" набрала 9 очков и занимает первое место в группе F. "Лацио" имеет в своём активе 8 очков и занимает вторую строчку, "Брюгге" с четырьмя очками идёт на третьем месте, а "Зенит" замыкает группу с одним очком в активе.

Группа G

Динамо Киев - Барселона 0:4

Ювентус - Ференцварош 2:1

Каталонская "Барселона" на выезде разгромила киевлян без Лионеля Месси в составе. На 52-й минуте счёт в матче открыл Серджиньо Дест, пять минут спустя Мартин Брайтвайт удвоил преимущество "Барсы". Вскоре датчанин оформил дубль, реализовав пенальти. А уже в компенсированное время точку в матче поставил Антуан Гризманн.

Отметим, что "Барселона" в Киеве задействовала целую группу молодых игроков и предоставила отдых лидерам.

Неожиданно сложным получился матч для "Ювентуса", который лишь в компенсированное время сумел дожать венгерский "Ференцварош". Счёт в матче открыли именно венгры благодаря Мюрто Узуни. "Ювентус" отыгрался на 35-й минуте благодаря точному удару Криштиану Роналду. Победный гол итальянцы сумели забить лишь на 2-й добавленной минуте второго тайма - автором гола стал Альваро Мората.

Ситуация в группе G выглядит следующим образом: "Барселона" набрала 12 очков и упрочила лидерство в группе, "Юве" имеет в своём активе 9 очков, а "Ференцварош" и "Динамо" набрали по одному очку. Таким образом, можно поздравить туринцев и каталонцев с выходом в плей-офф.

Группа H

Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир 4:1

ПСЖ - РБ Лейпциг 1:0

Ну и наконец группа Н - дубль Бруну Фернандеша принёс "Манчестер Юнайтед" победу над "Истанбул Башакшехир". Ещё два гола в составе англичан на счету  Маркуса Рашфорда и Дэниела Джеймса. Единственный гол в составе турецкой команды провёл Дениз Тюрюч.

В параллельном матче всё решил гол Неймара с пенальти на 11-й минуте, который и принёс победу парижанам.

"Манчестер Юнайтед" набрал 9 очков и стал единоличным лидером группы H. Второе место занимает "ПСЖ", набравший 6 очков. Столько же очков у "РБ Лейпциг", занимающего третье место. Замыкает турнирную таблицу "Истанбул Башакшехир" - 3 очка.

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