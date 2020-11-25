"Зенит" и "Краснодар" лишились шансов на выход из группы

Группа Е

Ренн - Челси 1:2

Краснодар - Севилья 1:2

С одинаковым счётом закончились матчи четвёртого тура в группе Е. "Челси" на выезде обыграл французский "Ренн" со счётом 2:1, а "Краснодар" с таким же счётом дома уступил испанской "Севилье".

В матче "Краснодара" и "Севильи" счёт в матче уже на четвёртой минуте открыл полузащитник испанской команды Иван Ракитич. На 56-й минуте нападающий "Краснодара" Вандерсон сравнял счёт, но на 95-й минуте Мунир Эль-Хаддади забил второй гол в ворота "быков" и принёс победу "Севилье".

В параллельном матче счёт был открыт на 22-й минуте благодаря полузащитнику "синих" Каллуму Хадсону-Одои, которому ассистировал Мэйсон Маунт. Хозяевам удалось отыграться на 85-й минуте благодаря голу Серу Гирасси, но уже в компенсированное время Оливье Жиру принёс "Челси" победу.

После четырёх туров "Челси" набрал 10 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Выхода в плей-офф добилась также "Севилья", которая набрала 7 очков, а на третьей и четвёртой строчках расположились "Ренн" и "Краснодар" (по одному очку). Им и предстоит разыграть путёвку в Лигу Европы.

Группа F

Лацио - Зенит 3:1

Боруссия Дортмунд - Брюгге 3:0

Дубль норвежца Эрлинга Холанда помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Брюгге". Ещё один гол в ворота бельгийцев провёл хавбек Джейдон Санчо.

Питерский "Зенит" на выезде потерпел поражение от "Лацио" и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Счёт в матче уже на 3-й минуте открыл форвард римлян Чиро Иммобиле, на 22-й минуте хавбек Марко Пароло упрочил преимущество хозяев, а спустя три минуты Артём Дзюба сократил отставание "Зенита" в счёте. Окончательный счёт в матче на 55-й минуте установил Иммобиле, который успешно реализовал пенальти и оформил дубль.

🇳🇴 Эрлинг Холанн - 16 голов в 12 матчах #ЛигаЧемпионов. Он нормальный вообще??? 😱😜



Трепещите, Роналду и Месси. Холанну всего 20 лет. Сколько же он в итоге может забить-то? Если продолжит в том же духе ⚽♾️ pic.twitter.com/SUs5EhQ3dc — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 24, 2020

После четырёх туров "Боруссия" набрала 9 очков и занимает первое место в группе F. "Лацио" имеет в своём активе 8 очков и занимает вторую строчку, "Брюгге" с четырьмя очками идёт на третьем месте, а "Зенит" замыкает группу с одним очком в активе.

Группа G

Динамо Киев - Барселона 0:4

Ювентус - Ференцварош 2:1

Каталонская "Барселона" на выезде разгромила киевлян без Лионеля Месси в составе. На 52-й минуте счёт в матче открыл Серджиньо Дест, пять минут спустя Мартин Брайтвайт удвоил преимущество "Барсы". Вскоре датчанин оформил дубль, реализовав пенальти. А уже в компенсированное время точку в матче поставил Антуан Гризманн.

Отметим, что "Барселона" в Киеве задействовала целую группу молодых игроков и предоставила отдых лидерам.