Видео ⟩ Скандальная вечеринка в эстонском Выру: полиции пришлось разгонять посетителей клуба

Связавшийся с Elu24 посетитель вечеринки говорит, что полиция должна была прекратить вечеринку сразу после полуночи, но, поскольку это было частное мероприятие, куда никого не пускали, они просто покинули клуб. Через несколько часов ситуация ухудшилась, на место прибыла группа быстрого реагирования.

Видео с инцидентом активно распространяется в социальных сетях, за несколько часов им поделились несколько сотен раз. По словам женщины, присутствовавшей на вечеринке, насилие применялось и в отношении спокойных гостей. "Моего знакомого скрутили просто так, он спокойный человек, не дрался и не кричал", – рассказала она.

Свет выключил сотрудник бара

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сообщила в понедельник, что неправильно говорить, что приехала без всякой причины разгонять мероприятие, хотя это была частная вечеринка, где не было никаких нарушений.

"Это было публичное мероприятие, которое рекламировалось в социальных сетях для всех.

И в принципе были нарушены все правила, несмотря на то, что с владельцем бара заранее связались перед мероприятием и разъяснили, какие ограничения применяются к публичным мероприятиям для предотвращения распространения вируса. Вместо разумного подхода и мер предосторожности, владелец сделал все возможное, чтобы только усложнить ситуацию на месте: игнорировал требования по предотвращению распространения вируса во время мероприятия, игнорировал приказ прекратить мероприятие и создавал различные препятствия для сотрудников полиции. В конце концов, он заявил, что это не вечеринка, а сеанс кино в комнате и посещение кинотеатров не запрещено", - рассказала Вирк.

В качестве доказательства полиция представила видеоролик, в котором владелец бара призывает людей оставаться на месте, то есть продолжать беспорядки, а не прекращать мероприятие.

Также, по данным полиции, не соответствует действительности информация о том, что полиция выключила свет при входе в бар, чтобы посетители не могли снимать действия полиции. По словам Вирк, свет выключил работник бара, пытаясь воспрепятствовать действиям полиции и подвергая опасности своих посетителей, которым было трудно передвигаться по комнате.

Головой ударился полицейский

Согласно одному из утверждений, когда полиция вывела из бара задержанного, полицейские толкнули его так, что он ударился головой о припаркованную на стоянке машину и получил травмы. По данным полиции, все наоборот. "Мужчина, которого вывели из бара, оказал сопротивление полиции, поэтому один из полицейских поскользнулся и ударился головой о машину, припаркованную на стоянке, он продолжил свою службу", - рассказала Вирк.

Комментируя утверждения о необоснованной жестокости полиции по отношению к людям, Вирк сказала, что после прибытия первых полицейских патрулей и приказа прекратить мероприятие у находящихся в комнате было почти два часа, чтобы забрать свои вещи и спокойно уйти.

"Некоторые ушли, большинство продолжало игнорировать запрет, поэтому были задействованы дополнительные патрули, которые действовали решительно и громко приказывали немедленно прекратить нарушение порядка.

После этого большинство покинуло комнату добровольно, верхнюю одежду взять никому не запретили. В комнате осталось несколько человек, которые по-прежнему не подчинялись приказам и препятствовали работе полиции. К ним пришлось применить силу, потому что они не ушли сами. Троих из всей тусовки увезли протрезвляться".

Производство по факту игнорирования правил, установленных для предотвращения риска заражения вирусом, осуществляется Департаментом здоровья, который также принимает решение о назначении наказания.

На выходных были и другие подобные случаи в отдельных местах Эстонии, когда бары и пабы игнорировали приказ правительства закрывать двери после полуночи и не сотрудничали, чтобы снизить риск заражения вирусом в то время, когда количество инфицированных в Эстонии только растет. В нескольких случаях полиции также приходилось вмешиваться, чтобы прекратить мероприятия - информация об этих инцидентах была направлена ​​в Департамент здоровья, который занимается этими нарушениями.