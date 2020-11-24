Covid-19: вспышка в ​​психоневрологической больнице Акнисте

Высокая заболеваемость Covid-19 в Акнистском крае связана со вспышкой в психоневрологической больнице Акнисте, сообщает местное самоуправление.
Самоуправление отмечает, что во время первой волны Covid-19 в крае не было заболевших.
Первоначально коронавирус был констатирован в одном отделении, позже - в другом отделении и в корпусе питания больницы. Большинство зараженных переносят болезнь в легкой форме, и частично персонал уже может вернуться к работе.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, 3 ноября 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 в Акнистском крае составлял 15 случаев, 7 ноября - уже 37, а с 17 по 20 ноября - 53.