Covid-19: вспышка в ​​психоневрологической больнице Акнисте

Самоуправление отмечает, что во время первой волны Covid-19 в крае не было заболевших.

Первоначально коронавирус был констатирован в одном отделении, позже - в другом отделении и в корпусе питания больницы. Большинство зараженных переносят болезнь в легкой форме, и частично персонал уже может вернуться к работе.