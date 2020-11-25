Экс-солистка группы Serebro Полина Фаворская: скандальное реалити-шоу, сумасшедшая любовь и наркотики

Музыкальная карьера

Мало кто знает, но настоящая фамилия девушки - Наливалкина. Кроме того, что Полина всегда была очень творческой, она смогла получить высшее образование - она закончила Национальный исследовательский университет.

Но петь будущая солистка группы Serebro начала рано. С семи лет Полина стала проявлять тягу к музыке. Сначала она устраивала концерты для своих домашних, а потом ее отдали на вокал. После Фаворская начала заниматься хореографией.

Когда ей было почти 12 лет, она выступала в составе народного хореографического ансамбля "Радужный", с которым объездила всю Европу.

Любопытный факт: В 15 лет Полина спела в опере. Ее заметили руководители театра "Амадей" и предложили сотрудничество.

Кстати, еще до истории с кастингом в группу Serebro, Полина являлась штатным сотрудником Центра Макса Фадеева (с 2010 года). В 2011 году она попробовала себя на конкурсе красоты "Мисс Вышка", а в 2012 отправилась на телевизионные шоу: "Мама, я хочу стать звездой" и "Любовь с первого взгляда". Но популярность к ней пришла только после скандального проекта "Каникулы в Мексике".

В 2014 году наступил звездный час Полины - ее пригласили в группу Serebro - на место ушедшей из коллектива Елены Темниковой. Она участвовала в записи альбома "Сила Трех", который вышел в 2016 году. Она также снялась в клипах: "Kiss", "Перепутала", "Отпусти меня", "Chocolate", "Сломана".

Видео: Serebro - "Chocolate"

Фаворская писала песни еще до того, как стала петь в группе Serebro. Она всегда хотела попасть в шоу-бизнес, но родители ее отговаривали и указывали на то, что для этого нужны связи. Случайно Полина попала на кастинг. Так она стала одной из участниц трио Serebro.

По словам девушки, на тот момент она восхищалась Фадеевым и была счастлива, что он выбрал именно ее.

"Но мне быстро обломали крылья", - заметила она.

Оказалось, что работа в коллективе - это не совсем то, о чем она мечтала.

"Я была наемным работником, солдатом, от которого требовали четкого исполнения задач и подчинения. О творчестве речи не шло", - призналась Полина.

Фаворскую упрекали за излишнюю худобу и уговаривали больше есть. Она также не понаслышке знает, что такое буллинг.

"После ухода из группы я заново училась себя принимать. И решила собрать свою команду - рок-бэнд", - сказала она в интервью изданию Cosmopolitan.

Cейчас Полина занимается сольной карьерой и выступает под псевдонимом FAVLAV.

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