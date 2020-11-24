Вт, 24.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В Петербурге отец шести детей закрылся с ними в квартире. Он угрожает их убить

ФОТО: pixabay.com

Во вторник, 24 ноября, житель Санкт-Петербурга, вооруженный топором, закрылся в своей квартире с шестью детьми и угрожает их убить, сообщает "Медуза" со ссылкой на издание "Фонтанка".

По данным издания, на месте работают полиция и спецназ, которые ведут переговоры со злоумышленником. 

По данным ТАСС, что мужчина, забаррикадировавшийся в квартире, находится в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что мужчина выдвинул требования, однако "Фонтанка" не уточняет, какие именно.

На мужчину, который захватил своих детей, заявила в полицию жена, она сказала, что не смогла попасть в квартиру, где плачут дети, сообщает источник РИА "Новости".

Стало известно, что мужчину зовут Денис Бельтюков, ему 38 лет.

По данным Baza, Денис согласился освободить детей, но требует пустить в квартиру жену, которую обвиняет в измене.

Новость дополняется.

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