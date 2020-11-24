В Петербурге отец взял в заложники шестерых своих детей. Он угрожает их убить

Во вторник, 24 ноября, житель Санкт-Петербурга, вооруженный топором, закрылся в своей квартире с шестью детьми и угрожает их убить, сообщает "Медуза" со ссылкой на издание "Фонтанка".
По данным издания, на месте работают полиция и спецназ, которые ведут переговоры со злоумышленником.
По данным ТАСС, мужчина, забаррикадировавшийся в квартире, находится в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что он выдвинул требования, однако не уточняется, какие именно.
На мужчину, который захватил своих детей, заявила в полицию жена, она сказала, что не смогла попасть в квартиру, где плачут дети, сообщает источник РИА "Новости".
Стало известно, что мужчину зовут Денис Бельтюков, ему 38 лет.
По данным Baza, Денис согласился освободить детей, но требует пустить в квартиру жену, которую обвиняет в измене.
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