Вт, 24.11.2020
Ситуация становится все хуже по всем показателям. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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В Петербурге отец взял в заложники шестерых своих детей. Он угрожает их убить

ФОТО: pixabay.com

Во вторник, 24 ноября, житель Санкт-Петербурга, вооруженный топором, закрылся в своей квартире с шестью детьми и угрожает их убить, сообщает "Медуза" со ссылкой на издание "Фонтанка".

По данным издания, на месте работают полиция и спецназ, которые ведут переговоры со злоумышленником. 

По данным ТАСС, мужчина, забаррикадировавшийся в квартире, находится в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что он выдвинул требования, однако не уточняется, какие именно.

На мужчину, который захватил своих детей, заявила в полицию жена, она сказала, что не смогла попасть в квартиру, где плачут дети, сообщает источник РИА "Новости".

Стало известно, что мужчину зовут Денис Бельтюков, ему 38 лет.

По данным Baza, Денис согласился освободить детей, но требует пустить в квартиру жену, которую обвиняет в измене.

Новость дополняется.

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