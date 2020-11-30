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Почти каждый седьмой взрослый страдает от мигрени. Это сложное неврологическое заболевание, которое могут вызывать стресс, определенные пищевые продукты, изменения погодных условий, голод, жажда, недосып, а также ряд других факторов. Есть различные способы, как, изменив свои ежедневные привычки, можно отсрочить или уменьшить приступ мигрени.

Мигрень характеризуют:

пульсирующая боль, обычно с одной стороны головы;

может быть тошнота, иногда даже рвота;

при возникновении головной боли появляется чувствительность к яркому свету или шуму;

головная боль может сопровождаться симптомами «ауры», например, перед глазами появляются двигающиеся рисунки или мигающий свет;

головная боль может длиться от четырех часов до трех дней.

Если у тебя мигрень, стоит пересмотреть свои привычки, чтобы уменьшить вероятность возникновения приступов мигрени.

Дневник мигрени

Самый простой способ выяснить, что вызывает мигрень, – заполнять дневник мигрени. В нем отмечают, когда началась мигрень, чем человек в тот момент занимался, продолжительность приступа мигрени и другую специфическую информацию, например, возможные причины мигрени, а также способы, которые облегчили боль. Зная эти данные, можно будет сделать выводы, что чаще всего вызывает головную боль, и как этих факторов избегать.

Регулярное, полноценное питание

Питание и привычки в еде также могут влиять на возникновение приступов мигрени. Важно не пропускать прием пищи и регулярно питаться. Еда – важный фактор, который необходимо отмечать в дневнике мигрени. Если ты знаешь, что головную боль вызывают определенные пищевые продукты, например, шоколад, кофеин, алкоголь или определенный вид сыра, избегай употребления этих продуктов.

Физическая активность

Регулярная и приятная физическая активность уменьшает стресс и тревогу, которые являются важными факторами, вызывающими мигрень. Какой бы вид физической активности ты не выбрал, проконсультируйся с врачом и начни заниматься спортом постепенно.

Сон

Недосып и некачественный ночной сон могут вызывать мигрень. Каждый рабочий день, а также на выходных старайся ложиться спать и вставать в одно и то же время. Если ты спишь днем, выделяй на дневной сон 20-30 минут, чтобы это не помешало ночному сну. Создай свой ежевечерний ритуал – прими ванну, почитай книгу или послушай успокаивающую музыку. Поздно вечером следует избегать интенсивных тренировок, тяжелой пищи, длительного использования телефона, компьютера или просмотра телевизора.

Управление стрессом

Найди способы, как избавиться от ежедневного стресса. Присвой разную степень приоритета задачам, которые необходимо выполнить, а крупные цели разбей на более мелкие. Упрости жизнь, научившись говорить «нет» и принимать, что невозможно все сделать и успеть. Делай 15-минутные перерывы, чтобы, например, попробовать дыхательные упражнения или медитацию. Порадуй себя, делая то, что улучшает настроение.

Хотя появление и продолжительность мигрени сложно прогнозировать, однако улучшение качества своей жизни в твоих руках. Почему бы не начать с пары полезных для здоровья изменений в питании или режиме дня? Ты от этого только выиграешь!

Рекомендации подготовлены с учетом открытий медицинских специалистов о факторах, вызывающих мигрень, и о способах уменьшения возникновения мигрени.

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