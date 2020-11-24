Covid-19: более строгие меры безопасности планируют ввести в Даугавпилсе и других краях

Планируется, что на административных территориях, где 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения на предыдущей неделе в два раза превысил средние показатели по стране, будут вводиться более строгие меры безопасности.

Планируется, что с 26 ноября в Даугавпилсе, Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском и Вараклянском краях учащиеся 5-12-х классов будут учиться удаленно, не будут проводиться практические занятия в профессиональных учебных заведениях и вузах, на различных курсах для взрослых. До этого в указанных самоуправлениях, как и везде, удаленно учились 7-12-е классы.

Также на этих административных территориях не будут оказываться услуги парикмахеров, не будут работать музеи и другие учреждения культуры, а библиотеки смогут выдавать книги только на дом.

В этих самоуправлениях не должны проводиться ярмарки, спортивные тренировки в помещениях, частные мероприятия с участием более одного домохозяйства, за исключением похорон.