Covid-19: более строгие меры безопасности планируют ввести в Даугавпилсе и других краях
Из-за распространения Covid-19 правительство планирует ввести более строгие меры безопасности в Даугавпилсе, Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском и Вараклянском краях, сообщила на пресс-конференции директор департамента общественного здоровья Минздрава Санта Ливиня.
Планируется, что на административных территориях, где 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения на предыдущей неделе в два раза превысил средние показатели по стране, будут вводиться более строгие меры безопасности.
Планируется, что с 26 ноября в Даугавпилсе, Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском и Вараклянском краях учащиеся 5-12-х классов будут учиться удаленно, не будут проводиться практические занятия в профессиональных учебных заведениях и вузах, на различных курсах для взрослых. До этого в указанных самоуправлениях, как и везде, удаленно учились 7-12-е классы.
Также на этих административных территориях не будут оказываться услуги парикмахеров, не будут работать музеи и другие учреждения культуры, а библиотеки смогут выдавать книги только на дом.
В этих самоуправлениях не должны проводиться ярмарки, спортивные тренировки в помещениях, частные мероприятия с участием более одного домохозяйства, за исключением похорон.
Также необходимо будет обеспечить, чтобы общественный транспорт был заполнен не более чем на 50% от максимальной вместимости, а в магазинах и других местах торговли и оказания услуг смогут находиться не более 20% максимально возможного количества людей.