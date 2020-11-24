Павел Прилучный после операции вышел на связь с поклонниками

"Всем привет! Фото для привлечения внимания со съемок аж 2018 года", - начал свое обращение Павел.

ФОТО: instagram.com/bugevuge

Прилучный подтвердил, что он действительно сейчас восстанавливается после операции.

"Все идет хорошо и по плану. Так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни", - написал актер.

Павел посмеялся над информацией, которая прозвучала в СМИ. Единственное, что он подтвердил - делом занимаются правоохранительные органы.

"Эта версия, безусловно, гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней - по крайней мере все посмеемся. А реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы - там они больше пригодятся", - указал актер.

Он также выразил огромную благодарность всем врачам и профессиональным специалистам, которые ему помогли. Не забыл артист поблагодарить и небезразличных поклонников.

Напомним, 23 ноября российский актер Павел Прилучный обратился за помощью в московскую больницу имени Н. И. Пирогова. Медики приняли решение госпитализировать 33-летнего артиста, у которого были многочисленные травмы черепа и лица.