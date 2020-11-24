Covid-19: предлагается ввести более строгие ограничения в сфере образования и спорта

Планируется, что для учащихся 1-6-х классов, если школа решила проводить учебный процесс на месте, на одного учащегося должно быть обеспечено не менее 3 кв. м площади помещения, а учителя должны носить маски. Если эти требования обеспечить невозможно, школа должна перейти на удаленное обучение.

В сфере образования для взрослых, в вузах и учреждениях профессионального образования практические занятия, которые невозможно провести удаленно, должны будут организовываться в группах до десяти человек с соблюдением двухметровой дистанции.