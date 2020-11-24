В Центральной тюрьме Covid-19 заболели 75 человек: карантин продлен до 14 декабря

В ходе тестирования Covid-19 выявлен у 65 заключенных и 10 сотрудников тюрьмы, поэтому принято решение продлить карантин.

В сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний УМЗ принимает меры, в частности, заболевшие заключенные изолированы от остальных, выявлены контактные лица.

25 заключенных с легким течением болезни находятся в тюремной больнице, а бессимптомные - в одноместных камерах Центральной тюрьмы.