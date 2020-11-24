Подержанная машина может прослужить долго, если перед покупкой ее тщательно проверить. В автоцентре Autego.lv каждый автомобиль перед поступлением в продажу тщательно проверяется, и на каждый продаваемый автомобиль Autego.lv дает гарантию на 3000 километров или три месяца.

Перед продажей автомобиля специалисты сервиса проведут осмотр кузова, двигателя, ходовой части, коробки передач, электроники и салона, чтобы убедиться, что клиент получит автомобиль в рабочем состоянии и без необходимости делать немедленные вложения.

В настоящее время в автоцентре Autego.lv доступно более 130 проверенных подержанных автомобилей из Европы и Латвии. Все автомобили, выставленные на продажу, можно посмотреть на сайте www.autego.lv, а также в торговой точке в Риге, на улице Гранита 2, где каждый месяц более 80 клиентов находят себе автомобили.

ФОТО: Пресс-фото

Покупай, езди, меняй

Автоцентр Autego.lv также предлагает уникальную возможность приобрести машину с оперативной оплатой! Для клиента это возможность купить выбранный автомобиль, проездить на нем не менее 6 месяцев и, при необходимости, поменять на другой, более соответствующий текущим потребностям или финансовым возможностям.

Почему выгодно покупать машину с оперативной оплатой?

Не требуется первый взнос,

Все включено в сумму договора (расходы CSDD, страхование и подготовка документов о покупке),

Более гибкая оценка платежеспособности клиента,

У клиентов есть возможность расторгнуть договор или менять автомобиль на другой каждые 6 месяцев.

Как получить проверенную машину?

На сайте www.autego.lv выберите желаемый автомобиль,

Заполните заявку,

Представители Autego.lv проверят вашу платежеспособность и в течение часа дадут ответ о возможности покупки машины.

ФОТО: Пресс-фото

Если вы планируете купить подержанный автомобиль, но хотите быть уверены, что он прошел проверку и прослужит долго, зайдите на www.autego.lv и заполните заявку, либо посетите автоцентр Autego.lv в Риге, на улице Гранита 2, где доступны проверенные автомобили с реальной гарантией - 3000 км или 3 месяца.

Хотите продать свою машину? Доверьте ее профессионалам!

Если вы хотите продать свой автомобиль, но не хотите заниматься фотографированием автомобиля, рекламой и общением с покупателями, доверьте продажу своего автомобиля Autego.lv.

Специалисты Autego.lv подготовят автомобиль к продаже - сфотографируют, разместят рекламу, возьмут на себя общение с потенциальными покупателями и уладят формальности, связанные с продажей. Автовладельцу останется только получить деньги за проданную машину и выбрать свой следующий автомобиль.

Автоцентр Autego

Телефон: +371 20603361