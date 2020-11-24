Перевощиков: темпы роста заболеваемости Covid-19 продолжают снижаться

Он отметил, что на прошлой неделе было выявлено 2573 случая Covid-19, что всего на 4,6% больше, чем неделей ранее. Для сравнения эпидемиолог отметил, что тенденция в отношении случаев, выявленных в прошлом месяце, составляла около 45%, достигая 60% за одну неделю.

Таким образом, Перевощиков предсказал, что, если на следующей неделе будет наблюдаться такая же тенденция, рост заболеваемости остановится.

Снижение заболеваемости эпидемиолог объясняет принятыми мерами предосторожности и ограничениями, которые, таким образом, доказали свою эффективность. Снижение заболеваемости из-за введенных ограничений наблюдается и в других странах Европы.

По словам эксперта SPKC, в ​​настоящее время наблюдается рост заболеваемости в половине из 30 европейских стран. Между тем рост заболеваемости в оставшихся 15 странах остановился, а в некоторых случаях заболеваемость в целом снижается.

Хотя заболеваемость Covid-19 в Латвии продолжает расти, в настоящее время она самая низкая среди стран Балтии. В Литве заболеваемость самая высокая - в три раза выше, чем в Латвии. В Эстонии же он ненамного выше, чем в Латвии.