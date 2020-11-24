На пособия за простой смогут претендовать все предприятия с падением оборота

По подсчетам Минэкономики, заявки на пособия за простой могут подать 45 000 работников и из бюджета для их выплаты потребуется 20,3 млн евро.

Правительство уже 10 ноября одобрило предложения по поддержке предприятий и работников, предусмотрев, что помощь будет предоставлена предприятиям, чей оборот в августе, сентябре и октябре упал как минимум на 20% и которые согласно классификатору NACE работают в секторах, затронутых решением о введении чрезвычайного положения. Теперь Минэкономики предлагает предоставить поддержку предприятиям всех отраслей.

Предполагается, что на поддержку смогут претендовать работодатели и самозанятые, у которых оборот после введения ограничений снизился по меньшей мере на 30% по сравнению со средним оборотом в августе, сентябре и октябре этого года.

Правила предусматривают, что пособия работникам простаивающих предприятий составят 70% от декларированной средней месячной брутто-зарплаты в период с 1 августа по 31 октября или средней брутто-зарплаты. Для работников микропредприятий пособия составят 50% средней месячной брутто-зарплаты за третий квартал 2020 года. Если работник в период с 9 ноября до 31 декабря возвращается на работу из отпуска по уходу за ребенком, пособие за простой составит 70% от среднего размера родительского пособия за август, сентябрь и октябрь.