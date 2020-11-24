Covid-19 диагностирован у клиентов и персонала Вараклянского центра социального ухода

По его словам, в центре на данный момент на постоянной основе находится 40 пациентов, которых обслуживают более десяти сотрудников. Ко вторнику, 24 ноября, в крае зарегистрировано 44 случая Covid-19.

Юстс отмечает, что образовалась схожая ситуация с той, что произошла в социальном доме в Саулкрасты, где из-за болезни Covid-19 не хватает рабочего персонала. "Я знаю, что некоторые сотрудники уже выздоровели и возвращаются к работе, поэтому обслуживание клиентов предоставляется", - добавил Юстс.

Он также отметил, что муниципалитет предоставил медицинскому центру специально оборудованный автомобиль для перевозки пациентов в медицинские учреждения и обратно.

Он заявил, что учреждение строго следует всем рекомендациям Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). "Если правительство наложит дополнительные ограничения на муниципалитет, мы готовы их соблюдать", - сказал Юстс.