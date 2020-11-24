Вт, 24.11.2020
Цель ограничений - сохранить жизнь в Эстонии максимально открытой. Чем дольше нам это удастся, зависит от поведения каждого, то есть от того, насколько прилежно мы придерживаемся новых правил и осознаем, что они введены для защиты нашей нормальной жизни. Юри Ратас, премьер-министр Эстонии
Юри Ратас, премьер-министр Эстонии

В этом году Сейм сэкономил 2,61 млн евро: деньги направят на нужды здравоохранения

Бюджетный портфель

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Средства в бюджете Сейма в размере 2,61 млн евро, которые не истрачены в этом году на предусмотренные цели, будут направлены на нужды здравоохранения

Средства будут использованы для обновления ультрасонографического оборудования в Детской клинической больнице, приобретения оборудования для реабилитации в Национальном реабилитационном центре "Вайвари", 1,4 млн евро будут направлены на увеличение доступности инновационных лекарств для онкологических больных.

Экономия в бюджете Сейма образовалась после решения заморозить депутатские зарплаты до конца нынешнего созыва парламента, а также за счет командировок и визитов, не состоявшихся из-за пандемии.

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