Вт, 24.11.2020
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Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации

В Риге пьяная женщина на Lexus насмерть сбила человека: суд приговорил ее к 4 годам тюрьмы

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Суд Видземского предместья Риги во вторник, 24 ноября, за вождение в нетрезвом виде и ДТП, в котором погиб пешеход, приговорил женщину к четырем годам лишения свободы, сообщила специалист по связям с общественностью прокуратуры Уна Реке.

Напомним, что 1 августа на улице Шмерля водитель, находилась за рулем автомобиля марки Lexus без прав, на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Полиция выяснила, что водитель села за руль с 3,08 промилле алкоголя. 

Суд приговорил обвиняемую к четырем годам лишения свободы, а также лишил ее возможности управлять автомобилем на пять лет.

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