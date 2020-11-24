В Риге пьяная женщина на Lexus насмерть сбила человека: суд приговорил ее к 4 годам тюрьмы

Напомним, что 1 августа на улице Шмерля водитель, находилась за рулем автомобиля марки Lexus без прав, на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Полиция выяснила, что водитель села за руль с 3,08 промилле алкоголя.