В Риге пьяная женщина на Lexus насмерть сбила человека: суд приговорил ее к 4 годам тюрьмы

Суд Видземского предместья Риги во вторник, 24 ноября, за вождение в нетрезвом виде и ДТП, в котором погиб пешеход, приговорил женщину к четырем годам лишения свободы, сообщила специалист по связям с общественностью прокуратуры Уна Реке.
Напомним, что 1 августа на улице Шмерля водитель, находилась за рулем автомобиля марки Lexus без прав, на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Полиция выяснила, что водитель села за руль с 3,08 промилле алкоголя.
Суд приговорил обвиняемую к четырем годам лишения свободы, а также лишил ее возможности управлять автомобилем на пять лет.