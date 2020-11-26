"Манчестер Сити" разработал для Месси 10-летний контракт

Издание сообщает, что английский клуб готов предложить Месси 10-летний контракт, чтобы убедить футболиста присоединиться к команде. В холдинговую компанию City Football Group входят в общей сложности 10 клубов, включая "Манчестер Сити".

Руководство компании готово предложить Месси возможность поиграть в заключительные годы карьеры в США ("Нью-Йорк Сити"), Японии ("Йокогама Ф. Маринос") или Австралии ("Мельбурн Сити"), если Лионель или его семья захотят пожить в одной из этих стран. Также руководство "Сити" видит Месси в роли посла команды после завершения карьеры.

В данный момент Лионелю Месси 33 года, а его контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2021 года. Испанские СМИ уверены, что руководство каталонской команды будет убеждать аргентинца остаться в "Барселоне", но что выберет сам футболист?

Тренером "Манчестер Сити" является Пеп Гвардиола, под руководством которого Месси выступал за "Барсу" с 2008 по 2012 год. Именно фигура Гвардиолы может стать ключевой в решении аргентинца продолжить карьеру в Англии.