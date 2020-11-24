В Даугавпилсе на время режима ЧС отменен бесплатный проезд для пенсионеров

Во вторник, 24 ноября, в режиме видеоконференции прошло внеочередное заседание депутатов Даугавпилсской городской думы - на нем принималось решение о введении платы для пенсионеров при использовании городского общественного транспорта на время чрезвычайной ситуации в стране.
Депутаты приняли решение установить 50% скидку на проезд в общественном транспорте для пенсионеров на время режима ЧС, а это значит, что проезд для сеньоров теперь будет стоить 0,25 евро. Раньше пенсионеры получали 100% льгот и не платили за городские автобусы и трамваи.
Напомним, что из-за распространения Covid-19 правительство планирует ввести более строгие меры безопасности в Даугавпилсе, Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском и Вараклянском краях, сообщила на пресс-конференции директор департамента общественного здоровья Минздрава Санта Ливиня.