Полиция завела сотни дел о нарушении ограничений из-за Covid-19

За время с введения чрезвычайного положения в Латвии полиция завела 246 административных дел о несоблюдении требований эпидемиологической безопасности, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.
С 9 по 23 ноября, проводя проверки лиц, пересекающих государственную границу и обязанных самоизолироваться, полиция сделала 13 014 телефонных звонков, 2094 раза выехала на очные проверки и отреагировала на восемь вызовов.
В минувшие выходные полиция завела также первые дела о неношении масок в общественных местах.