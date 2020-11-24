Вт, 24.11.2020
Ситуация становится все хуже по всем показателям. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Полиция завела сотни дел о нарушении ограничений из-за Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За время с введения чрезвычайного положения в Латвии полиция завела 246 административных дел о несоблюдении требований эпидемиологической безопасности, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.

С 9 по 23 ноября, проводя проверки лиц, пересекающих государственную границу и обязанных самоизолироваться, полиция сделала 13 014 телефонных звонков, 2094 раза выехала на очные проверки и отреагировала на восемь вызовов.

В минувшие выходные полиция завела также первые дела о неношении масок в общественных местах.

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