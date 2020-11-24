Мэр Даугавпилса считает, что статистика Covid-19 в городе "искусственно раздута"

Комментируя планируемые правительством ограничения для Даугавпилса, он сообщил, что дума поддержала сегодня временное уменьшение скидки на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, а другие ограничения в городе вводить пока не планируется.

Министерство здравоохранения, которое предлагает новые ограничения, "могло лучше помочь несколько лет назад, когда закрывались больницы", добавил мэр.

По его мнению, статистика в Даугавпилсе раздувается искусственно - "в день, когда сообщалось о 50 заболевших, из Даугавпилса на самом деле были только четверо".

Прелатов считает, что в число заболевших в городе включаются люди из других самоуправлений, которым делается тест на коронавирус в больнице.