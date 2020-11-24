Кремль объяснил, почему Путин до сих пор не привился российской вакциной от Covid-19

Президент России Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса, так как масштабная вакцинация еще не началась, а выступать в качестве добровольца, будучи главой государства, он не может, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".