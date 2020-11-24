Кремль объяснил, почему Путин до сих пор не привился российской вакциной от Covid-19

Президент России Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса, так как масштабная вакцинация еще не началась, а выступать в качестве добровольца, будучи главой государства, он не может, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".
На прошлой неделе Путин, выступая на саммите БРИКС, заявил, что российские вакцины от коронавируса являются безопасными. "Российские вакцины есть, они работают, работают эффективно и безопасно", - сказал президент России.
Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". В данный момент она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо.