"Воссоздать магию полета у себя дома": авиакомпания распродает предметы авиационного быта

Британская авиакомпания British Airways начала распродажу бокалов для шампанского, сервизов и другой утвари, которую раньше использовали во время авиаперелетов. Покупатели смогут "воссоздать магию полета с British Airways у себя дома", - говорят в компании, в последние месяцы терпящей огромные убытки из-за пандемии, пишет Русская служба Би-би-си.