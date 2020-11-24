"Воссоздать магию полета у себя дома": авиакомпания распродает предметы авиационного быта

Британская авиакомпания British Airways начала распродажу бокалов для шампанского, сервизов и другой утвари, которую раньше использовали во время авиаперелетов. Покупатели смогут "воссоздать магию полета с British Airways у себя дома", - говорят в компании, в последние месяцы терпящей огромные убытки из-за пандемии, пишет Русская служба Би-би-си.
В понедельник, 24 ноября, компания разместила предметы авиационного быта на британском сервисе Whatabuy - постельное белье, тапочки, роскошный хрусталь и фарфор, тележки для развозки еды и полотенца.
Из-за сокращения количества перелетов на фоне пандемии Covid-19 конгломерат IAG, в который входят British Airways, за первые девять месяцев 2020 года потерял 5,1 млрд фунтов.
Причиной убытков в компании назвали карантинные меры, которые вводят национальные и местные правительства.