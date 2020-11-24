Вт, 24.11.2020
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  • "Воссоздать магию полета у себя дома": авиакомпания распродает предметы авиационного быта

"Воссоздать магию полета у себя дома": авиакомпания распродает предметы авиационного быта

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters / Scanpix

Британская авиакомпания British Airways начала распродажу бокалов для шампанского, сервизов и другой утвари, которую раньше использовали во время авиаперелетов. Покупатели смогут "воссоздать магию полета с British Airways у себя дома", - говорят в компании, в последние месяцы терпящей огромные убытки из-за пандемии, пишет Русская служба Би-би-си.

В понедельник, 24 ноября, компания разместила предметы авиационного быта на британском сервисе Whatabuy  - постельное белье, тапочки, роскошный хрусталь и фарфор, тележки для развозки еды и полотенца.

Самый дорогой лот, инсулированный бокс с кухни лайнера, выставлен по цене 84 евро), подносы стоят 11 евро за штуку.

Из-за сокращения количества перелетов на фоне пандемии Covid-19 конгломерат IAG, в который входят British Airways, за первые девять месяцев 2020 года потерял 5,1 млрд фунтов. 

Причиной убытков в компании назвали карантинные меры, которые вводят национальные и местные правительства.

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