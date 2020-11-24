Вт, 24.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Правительство прокомментировало свои решения по новым ограничениям сдерживания Covid-19

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Из-за распространения Covid-19 на этой неделе будут введены более строгие ограничения в Даугавпилсе, Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском, Вараклянском, Марупском, Малпилсском, Смилтенском, Гаркалнском, Лимбажском и Саласпилсском краях, постановило правительство во вторник на внеочередном заседании. Установлены более строгие ограничения в сфере образования и спорта.

Дистанционно в пресс-конференции приняли участие:

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш
  • Министр здравоохранения Илзе Винькеле
  • Министр экономики Янис Витенбергс
  • Директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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