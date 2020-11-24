Правительство прокомментировало свои решения по новым ограничениям сдерживания Covid-19

Из-за распространения Covid-19 на этой неделе будут введены более строгие ограничения в Даугавпилсе, Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском, Вараклянском, Марупском, Малпилсском, Смилтенском, Гаркалнском, Лимбажском и Саласпилсском краях, постановило правительство во вторник на внеочередном заседании. Установлены более строгие ограничения в сфере образования и спорта.