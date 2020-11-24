Новые ограничения и повышение "минималки". Все, что вы могли пропустить 24 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За сутки в Латвии выявлено 457 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек.
- В Литве за сутки выявлено 1169 новых случаев Covid-19.
- Выделено 700 тыс. евро на доплаты сотрудникам органов внутренних дел в условиях Covid-19.
- Вспышка в психоневрологической больнице Акнисте.
- Винькеле: нужно считаться с тем, что режим ЧС будет продлен.
- В Центральной тюрьме Covid-19 заболели 75 человек: карантин продлен до 14 декабря.
- Перевощиков: темпы роста заболеваемости Covid-19 продолжают снижаться.
- На пособия за простой смогут претендовать все предприятия с падением оборота.
- Covid-19 диагностирован у клиентов и персонала Вараклянского центра социального ухода.
- В Даугавпилсе на время режима ЧС отменен бесплатный проезд для пенсионеров.
- Полиция завела сотни дел о нарушении ограничений из-за Covid-19.
- Мэр Даугавпилса считает, что статистика Covid-19 в городе "искусственно раздута".
- Поддержка пострадавшим от Covid-19 продолжится и в 2021 году.
- В Мадоне закрывают детский сад: Covid-19 диагностировали еще у трех работников.
- Англия уменьшит длительность карантина при въезде.
Другие события дня:
- С нового года минимальная зарплата в Латвии повысится до 500 евро.
- В этом году Сейм сэкономил 2,61 млн евро: деньги направят на нужды здравоохранения.
- В Вецмилгрависе водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионерку.
- Суд оставил без движения иск Навального к Дмитрию Пескову.
- В Таллинне закрывается магазин Ivo Nikkolo: та же участь ждет еще 30 магазинов.
- Трамп согласился начать процесс передачи власти Байдену, но не намерен признавать поражение.
- Сейм не отменил НДС на медицинские и гигиенические маски.
- Начальника службы безопасности Apple подозревают в попытке дать взятку полиции айпадами.
Немного новостей, чтобы отвлечься:
- Кети Топурия вышла замуж.
- Полиция завела дело о клевете из-за публикаций о сыне Плющенко и Рудковской.
- Павел Прилучный в больнице с травмами головы. Ему понадобится операция.
- Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке миллиардеров.
- Официально: Макгрегор вернётся в октагон в январе 2021 года.
- 6-летний мальчик засунул в нос монетку и так проходил 53 года: он боялся наказания от мамы.