Вт, 24.11.2020
Цель ограничений - сохранить жизнь в Эстонии максимально открытой. Чем дольше нам это удастся, зависит от поведения каждого, то есть от того, насколько прилежно мы придерживаемся новых правил и осознаем, что они введены для защиты нашей нормальной жизни. Юри Ратас, премьер-министр Эстонии
Юри Ратас, премьер-министр Эстонии

Новые ограничения и повышение "минималки". Все, что вы могли пропустить 24 ноября

ФОТО: rus.tvnet.lv

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Коронавирус:

  • За сутки в Латвии выявлено 457 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек.
  • В Литве за сутки выявлено 1169 новых случаев Covid-19.
  • Выделено 700 тыс. евро на доплаты сотрудникам органов внутренних дел в условиях Covid-19.
  • Вспышка в ​​психоневрологической больнице Акнисте.
  • Винькеле: нужно считаться с тем, что режим ЧС будет продлен.
  • В Центральной тюрьме Covid-19 заболели 75 человек: карантин продлен до 14 декабря.
  • Перевощиков: темпы роста заболеваемости Covid-19 продолжают снижаться.
  • На пособия за простой смогут претендовать все предприятия с падением оборота.
  • Covid-19 диагностирован у клиентов и персонала Вараклянского центра социального ухода.
  • В Даугавпилсе на время режима ЧС отменен бесплатный проезд для пенсионеров.
  • Полиция завела сотни дел о нарушении ограничений из-за Covid-19.
  • Мэр Даугавпилса считает, что статистика Covid-19 в городе "искусственно раздута".
  • Поддержка пострадавшим от Covid-19 продолжится и в 2021 году.
  • В Мадоне закрывают детский сад: Covid-19 диагностировали еще у трех работников.
  • Англия уменьшит длительность карантина при въезде.

Другие события дня:

  • С нового года минимальная зарплата в Латвии повысится до 500 евро.
  • В этом году Сейм сэкономил 2,61 млн евро: деньги направят на нужды здравоохранения.
  • В Вецмилгрависе водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионерку.
  • Суд оставил без движения иск Навального к Дмитрию Пескову.
  • В Таллинне закрывается магазин Ivo Nikkolo: та же участь ждет еще 30 магазинов.
  • Трамп согласился начать процесс передачи власти Байдену, но не намерен признавать поражение.
  • Сейм не отменил НДС на медицинские и гигиенические маски.
  • Начальника службы безопасности Apple подозревают в попытке дать взятку полиции айпадами.

Немного новостей, чтобы отвлечься:

  • Кети Топурия вышла замуж.
  • Полиция завела дело о клевете из-за публикаций о сыне Плющенко и Рудковской.
  • Павел Прилучный в больнице с травмами головы. Ему понадобится операция.
  • Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке миллиардеров.
  • Официально: Макгрегор вернётся в октагон в январе 2021 года.
  • 6-летний мальчик засунул в нос монетку и так проходил 53 года: он боялся наказания от мамы.

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