В Даугмале пьяный водитель "убил" свою Volvo XC90 об дерево

Днем в субботу помощи полиции пришлось просить жителям Даугмале, которые стали свидетелями довольно серьезной аварии. При свете дня в канаву и в дерево зарулил водитель Volvo XC90, который, по мнению свидетелей, был основательно пьян.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка получили подтверждение - водитель был очевидно пьян. На место аварии вызвали и скорую помощь, так как он получил травмы.

ФОТО: Скриншот

Несмотря на то, что водитель утверждал, что его скорость составляла 25-30 км/час, оперативные службы склоняются к мысли, что скорость, возможно, была около 100 км/час.

На месте происшествия, встретившись с глазу на глаз с нарушителем, стражи порядка поняли, что с ним уже виделись. Более того, в одной из ситуаций, скорее всего, они уже один раз спасли его от подобного исхода.