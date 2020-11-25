В Даугмале пьяный водитель "убил" свою Volvo XC90 об дерево

Езда в состоянии алкогольного опьянения на рулем любого вида транспорта не только запрещена, но и чрезвычайно опасна. Однако по-прежнему хватает водителей, которые думают, что ничего такого не произойдет, но уже спустя мгновение они остаются без прав, с разбитой машиной или даже за решеткой.
Днем в субботу помощи полиции пришлось просить жителям Даугмале, которые стали свидетелями довольно серьезной аварии. При свете дня в канаву и в дерево зарулил водитель Volvo XC90, который, по мнению свидетелей, был основательно пьян.
Прибыв на место происшествия, стражи порядка получили подтверждение - водитель был очевидно пьян. На место аварии вызвали и скорую помощь, так как он получил травмы.
На месте происшествия, встретившись с глазу на глаз с нарушителем, стражи порядка поняли, что с ним уже виделись. Более того, в одной из ситуаций, скорее всего, они уже один раз спасли его от подобного исхода.
Факт, что ранее он оказался на волосок от потери прав, одуматься ему не помог. В результате, он попал в серьезную аварию с травмами, Volvo убита в хлам, в качестве штрафа придется заплатить тысячи, а о легальном вождении автомобиля на ближайшие несколько лет можно забыть.