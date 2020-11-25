Ср, 25.11.2020
Из соображений общественной безопасности информация о вирусе также должна быть и на русском языке. Это не означает, что латышский язык - не единственный государственный язык, но это необходимо в период кризиса. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Будет введено пособие по присмотру за ребенком в случае удаленной учебы

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Планируется ввести пособие помощи по присмотру за ребенком, предусматривают поддержанные во вторник правительством поправки к закону о страховании на случай материнства и болезни.

После заседания премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что правительство поддержало предложение Минблага о том, что, если из-за Covid-19 ребенку в возрасте до 10 лет придется учиться удаленно, государство оплатит родителю ребенка больничный лист.

Как пояснили в министерстве, в условиях стремительного распространения Covid-19 закрыты отдельные дошкольные учреждения, а младшие классы учатся удаленно. В результате некоторым семьям, где родители не могут работать удаленно, необходима поддержка в присмотре за ребенком.

Поправки к закону должен еще рассмотреть Сейм.

Последние новости

НАВЕРХ
Back