Опрос: растут опасения людей заболеть Covid-19

Опасения по поводу Covid-19 среди жителей Латвии растут. Это подтверждается и опросом, проведенным SKDS по заказу службы новостей LTV, пишет портал Lsm.lv.
Новейший опрос, проведенный в начале ноября, показывает, что 22% респондентов считают вероятность серьезно заболеть Covid-19 высокой, 37% - умеренной и 29% - низкой.
По сравнению с опросом, проведенным весной этого года, количество людей, оценивающих вероятность заболеть как высокую, увеличилось на 6%, и на 6% меньше стало людей, которые оценивают вероятность заболеть как сравнительно низкую. Как весной, так и осенью 12% респондентов было трудно ответить на заданный вопрос.
Более 90% заявили, что простая прогулка по улице не опасна с точки зрения вероятности заразиться вирусом.
Второе по безопасности место - с семьей и родственниками. Работа с коллегами также считается относительно безопасным местом.
Между тем, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, большинство случаев заражения происходят как раз в семьях и на рабочих местах.