Ср, 25.11.2020
Сейчас тренд интернета - быть собой. Маргарита Веверица, фитнес-блогер
Маргарита Веверица, фитнес-блогер

Опрос: растут опасения людей заболеть Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Опасения по поводу Covid-19 среди жителей Латвии растут. Это подтверждается и опросом, проведенным SKDS по заказу службы новостей LTV, пишет портал Lsm.lv. 

Новейший опрос, проведенный в начале ноября, показывает, что 22% респондентов считают вероятность серьезно заболеть Covid-19 высокой, 37% - умеренной и 29% - низкой.

По сравнению с опросом, проведенным весной этого года, количество людей, оценивающих вероятность заболеть как высокую, увеличилось на 6%, и на 6% меньше стало людей, которые оценивают вероятность заболеть как сравнительно низкую. Как весной, так и осенью 12% респондентов было трудно ответить на заданный вопрос. 

Опрос также показывает, что самыми опасными с точки зрения заражения местами люди считают публичные мероприятия, которые проходят в закрытых помещениях, поездки в общественном транспорте и рукопожатие с незнакомцами. 

Более 90% заявили, что простая прогулка по улице не опасна с точки зрения вероятности заразиться вирусом. 

Второе по безопасности место - с семьей и родственниками. Работа с коллегами также считается относительно безопасным местом. 

Между тем, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, большинство случаев заражения происходят как раз в семьях и на рабочих местах.

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