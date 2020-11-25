Опрос: растут опасения людей заболеть Covid-19

Новейший опрос, проведенный в начале ноября, показывает, что 22% респондентов считают вероятность серьезно заболеть Covid-19 высокой, 37% - умеренной и 29% - низкой.

По сравнению с опросом, проведенным весной этого года, количество людей, оценивающих вероятность заболеть как высокую, увеличилось на 6%, и на 6% меньше стало людей, которые оценивают вероятность заболеть как сравнительно низкую. Как весной, так и осенью 12% респондентов было трудно ответить на заданный вопрос.

Опрос также показывает, что самыми опасными с точки зрения заражения местами люди считают публичные мероприятия, которые проходят в закрытых помещениях, поездки в общественном транспорте и рукопожатие с незнакомцами.

Более 90% заявили, что простая прогулка по улице не опасна с точки зрения вероятности заразиться вирусом.

Второе по безопасности место - с семьей и родственниками. Работа с коллегами также считается относительно безопасным местом.