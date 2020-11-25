LTRK: Латвия посредственно управляет кризисом с Covid-19

Латвия управляет кризисом из-за пандемии Covid-19 посредственно или слабо, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" президент Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Айгар Ростовскис.
Он отметил, что в первую волну пандемии весной царили неведение и шок, но уже в мае в мире заговорили о второй волне Covid-19, и следовало разработать стратегию, как уживаться с вирусом и преодолевать кризис. "Мы видим, что летний период был упущен, и теперь продолжаются хаотичные действия. (...) Однако есть и признаки того, что на высшем уровне это поняли", - сказал Ростовскис.
Также он считает, что государство должно поддерживать всех предпринимателей, которые продолжают работать.
"Предпринимателям не совсем нравится пособие по простою как инструмент, потому что он предусматривает, что в случае падения оборота нужно сидеть дома и не работать, а мы думаем, что поддерживать нужно всех тех, кто двигается", - сказал Ростовскис.
Как сообщалось, вчера правительство приняло правила, согласно которым квалифицироваться на пособие за простой и субсидирование зарплат могут все предприятия с падением оборота, независимо от отрасли, которую они представляют.