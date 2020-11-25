LTRK: Латвия посредственно управляет кризисом с Covid-19

Он отметил, что в первую волну пандемии весной царили неведение и шок, но уже в мае в мире заговорили о второй волне Covid-19, и следовало разработать стратегию, как уживаться с вирусом и преодолевать кризис. "Мы видим, что летний период был упущен, и теперь продолжаются хаотичные действия. (...) Однако есть и признаки того, что на высшем уровне это поняли", - сказал Ростовскис.

Также он считает, что государство должно поддерживать всех предпринимателей, которые продолжают работать.

"Предпринимателям не совсем нравится пособие по простою как инструмент, потому что он предусматривает, что в случае падения оборота нужно сидеть дома и не работать, а мы думаем, что поддерживать нужно всех тех, кто двигается", - сказал Ростовскис.