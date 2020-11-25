Ср, 25.11.2020
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Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом

Александр Ширвиндт

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Художественный руководитель Московского театра сатиры, актер и режиссер Александр Ширвиндт попал в больницу с диагнозом коронавирус, пишет "Медуза" со ссылкой на заявление ТАСС директора театра Мамед Агаев.

По словам директора театра, актер госпитализирован вместе со своей супругой Натальей. Они находятся в 52-й больнице Москвы. Как уточнили "РИА Новости" в больнице, они проходят лечение в отделении реаниматологии.

"У него легкая, начальная стадия коронавируса", - рассказал Агаев.

Александр Ширвиндт - народный артист РСФСР, театральный режиссер, сценарист, педагог. Художественный руководитель московского театра Сатиры. Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Ему 86 лет.

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