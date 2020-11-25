Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом

Художественный руководитель Московского театра сатиры, актер и режиссер Александр Ширвиндт попал в больницу с диагнозом коронавирус, пишет "Медуза" со ссылкой на заявление ТАСС директора театра Мамед Агаев.
По словам директора театра, актер госпитализирован вместе со своей супругой Натальей. Они находятся в 52-й больнице Москвы. Как уточнили "РИА Новости" в больнице, они проходят лечение в отделении реаниматологии.
"У него легкая, начальная стадия коронавируса", - рассказал Агаев.
Александр Ширвиндт - народный артист РСФСР, театральный режиссер, сценарист, педагог. Художественный руководитель московского театра Сатиры. Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Ему 86 лет.