За сутки выявлено 580 случаев Covid-19; скончались девять человек

Скончались еще девять человек, зараженных коронавирусом: двое - в возрастной группе от 40 до 45 лет, трое - 55-65 лет, двое - 70-75 лет и двое - 80-85 лет.

За прошедшие сутки сделано 8627 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 14 273 человек, 184 инфицированных скончались.

По данным Национальной службы здравоохранения, в минувшие сутки госпитализировано 66 больных Covid-19, а в целом в больницах лечатся 434 человека, из них 31 находится в тяжелом состоянии. 38