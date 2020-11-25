Ср, 25.11.2020
Я призываю всех родителей Латвии уделять больше внимания своим детям, особенно тем, кто учится дома. Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации
Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации

За сутки выявлено 580 случаев Covid-19; скончались девять человек
Госпитализированы 66 пациентов

ФОТО: AP/Scanpix

Во вторник в Латвии подтверждено 580 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Скончались еще девять человек, зараженных коронавирусом: двое - в возрастной группе от 40 до 45 лет, трое - 55-65 лет, двое - 70-75 лет и двое - 80-85 лет.

За прошедшие сутки сделано 8627 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 14 273 человек, 184 инфицированных скончались.

По данным Национальной службы здравоохранения, в минувшие сутки госпитализировано 66 больных Covid-19, а в целом в больницах лечатся 434 человека, из них 31 находится в тяжелом состоянии. 

За последние сутки из больниц выписаны 53 человека, а всего до сих пор в стационарах лечились 1126 человек.

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