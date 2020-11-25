В Польше подтверждено заражение норок новым коронавирусом

Патоген был обнаружен на ферме норок в Поморском воеводстве на севере страны. Тесты на коронавирус были сделаны 91 норке, и у восьми он показал положительный результат.

"Это первый случай, когда в Польше подтверждено заражение сельскохозяйственных животных вирусом SARS-CoV-2 ", 2

- завили ученые.

Полученные результаты позволяют предположить, что новые коронавирус может переноситься от людей к норкам. Заражение им норок уже было подтверждено в других странах Европы, в том числе в Швеции и Дании.

За два дня до этого сообщения польских ученых правительство Франции сообщило, что отдало распоряжение ликвидировать норок на ферме, на которой среди этих животных циркулировала мутация нового коронавируса.

В Дании, где правительство потребовало ликвидировать 15 миллионов норок, констатирована мутация нового коронавируса у нескольких людей, заразившихся от норок.