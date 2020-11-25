В Польше подтверждено заражение норок новым коронавирусом

В Польше подтверждены первые случаи заражения норок новым коронавирусом, сообщили во вторник ученые Медицинского университета Гданьска и Гданьского университета, проводившие исследование в сотрудничестве с ветеринарами, пишет AP.
Патоген был обнаружен на ферме норок в Поморском воеводстве на севере страны. Тесты на коронавирус были сделаны 91 норке, и у восьми он показал положительный результат.
"Это первый случай, когда в Польше подтверждено заражение сельскохозяйственных животных вирусом SARS-CoV-2 ",
- завили ученые.
Полученные результаты позволяют предположить, что новые коронавирус может переноситься от людей к норкам. Заражение им норок уже было подтверждено в других странах Европы, в том числе в Швеции и Дании.
За два дня до этого сообщения польских ученых правительство Франции сообщило, что отдало распоряжение ликвидировать норок на ферме, на которой среди этих животных циркулировала мутация нового коронавируса.
В Дании, где правительство потребовало ликвидировать 15 миллионов норок, констатирована мутация нового коронавируса у нескольких людей, заразившихся от норок.
В Польше до сих пор было констатировано более 909 000 случаев заражения Covid-19 и 14 300 случаев смертей. Во вторник было зарегистрировано более 10 000 новых случаев заражения и 540 случаев смертей.