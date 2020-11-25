"У моего мужа разрывалось на части сердце": Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка

Меган Маркл призналась, что в июле этого года пережила выкидыш. Об этом она рассказала в своей статье в газете New York Times, пишет BBC.
Первый сын принца Гарри и Меган Маркл - Арчи - появился на свет 6 мая 2019 года.
"Когда я сжимала в руках своего первого ребенка, я понимала, что теряю второго", - написала супруга принца.
Меган рассказала, что в тот день утром почувствовала "резкую судорогу", после чего ее госпитализировали.
"Я лежала на больничной койке и видела, что у моего мужа буквально разрывалось на части сердце, а он при этом пытался помогать мне", - описала Меган тот день.
Маркл отметила, что решилась на рассказ о пережитом, чтобы призвать людей заботиться друг о друге во время праздников, когда в США отмечается День благодарения. Главным мотивом ее колонки в газете был вопрос "как ты?". Именно это она спросила у мужа в больнице. Согласно мнению герцогини, людям нужно чаще проявлять заботу о близких.
В колонке Маркл также призвала открыто говорить о чувствах женщин, которые по каким-либо причинам теряют детей во время беременности.