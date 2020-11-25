"У моего мужа разрывалось на части сердце": Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка

Первый сын принца Гарри и Меган Маркл - Арчи - появился на свет 6 мая 2019 года.

"Когда я сжимала в руках своего первого ребенка, я понимала, что теряю второго", - написала супруга принца. 1

Меган рассказала, что в тот день утром почувствовала "резкую судорогу", после чего ее госпитализировали.

"Я лежала на больничной койке и видела, что у моего мужа буквально разрывалось на части сердце, а он при этом пытался помогать мне", - описала Меган тот день.

Маркл отметила, что решилась на рассказ о пережитом, чтобы призвать людей заботиться друг о друге во время праздников, когда в США отмечается День благодарения. Главным мотивом ее колонки в газете был вопрос "как ты?". Именно это она спросила у мужа в больнице. Согласно мнению герцогини, людям нужно чаще проявлять заботу о близких.