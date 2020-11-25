На предприятии Brīvais vilnis Covid-19 констатирован у 77 работников

Как рассказал председатель правления компании Арнольд Бабрис, сначала на предприятии было констатировано семь случаев заболевания, однако, в ходе тестирования работников по добровольному принципу Covid-19 был констатирован еще у 70 человек.

Бабрис также проинформировал, что у семи сотрудников заболевание протекает с симптомами, а у 70 работников симптомов нет.

Он отметил, что несмотря на то, что он не верит результатам теста, все работники, которым необходимо соблюдать установленные мероприятия по безопасности, это делают, и могут явиться на работу только после отрицательных результатов теста.

Бабрис отметил, что предприятие продолжает работу.