Ср, 25.11.2020
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Юри Ратас, премьер-министр Эстонии

На предприятии Brīvais vilnis Covid-19 констатирован у 77 работников

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На рыбоперерабатывающем предприятии Brīvais vilnis заболевание Covid-19 констатировано у 77 работников, сообщает агентство LETA.

Как рассказал председатель правления компании Арнольд Бабрис, сначала на предприятии было констатировано семь случаев заболевания, однако, в ходе тестирования работников по добровольному принципу Covid-19 был констатирован еще у 70 человек.

Бабрис также проинформировал, что у семи сотрудников заболевание протекает с симптомами, а у 70 работников симптомов нет.

Он отметил, что несмотря на то, что он не верит результатам теста, все работники, которым необходимо соблюдать установленные мероприятия по безопасности, это делают, и могут явиться на работу только после отрицательных результатов теста.

Бабрис отметил, что предприятие продолжает работу.

Всего на Brīvais vilnis работают порядка 300 человек.

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