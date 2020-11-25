Врачи с трудом нашли в носу пациента семисантиметровый обломок палочки для коронатеста

5 марта этого года в Эстонии началась коронавирусная весна. В тот самый день, когда Сааремаа позволил коронавирусу сыграть на своей площадке, произошла серьезная неприятность с вернувшимся из Италии Мареком (настоящее имя редакции известно): сломалась палочка для забора материала и ее семисантиметровый обломок застрял в носу пациента. Сама палочка имеет длину 16,5 сантиметров, пишет Rus.Postimees.
Марек ездил в Северную Италию, обратно в Эстонию он вернулся 29 февраля. Таким образом, передавший предупреждение избегать поездок в Италию лишь 5 марта Департамент здоровья несколько опоздал. Но еще до предупреждения, 25 февраля, было введено требование двухнедельной самоизоляции для тех, кто возвращается из Китая или Северной Италии.
Безрезультатные попытки
Напомним: к 25 февраля было зарегистрировано 80 134 случая заболевания коронавирусом, больше всего из них в Китае – 77 658. Случаев смерти зафиксировано 2698, из них в Китае – 2595. В Европе тогда было 276 случаев смерти: 229 в Италии, 16 в Германии, 12 во Франции, 13 в Великобритании, три в Испании, два в Российской Федерации и по одному в Финляндии, Швеции и Бельгии.
"Все это произошло именно тогда, когда в Эстонии шла первая неделя коронавируса, а из Северной Италии возвращались большие группы туристов. Я был среди них", - вспоминает Марек события тех дней.
Все, что касалось корнавирус,а тогда еще было темным лесом: в Тарту не было даже места, где можно было бы сдать анализ. Поэтому скорая помощь приехала к Мареку прямо домой: "Приехала скорая, врач брал анализ, и палочка сломалась прямо у меня в носу".
Сначала обломок пытались достать при помощи пинцетов. Мареку показалось, что целых два часа, но неудачно.
После безрезультатных попыток на помощь призвали дежурного лора, однако и от него толку не было: "Они смотрели вдвоем, но достать обломок не смогли".
Мареку выдали целую кучу сильнодействующих обезболивающих препаратов и рекомендации: из дома не выходить, а если станет хуже, вызывать скорую помощь.
"Инородное тело оставили внутри, а я являлся потенциальным коронапозитивным, поскольку приехал именно из Северной Италии", - рассказал Марек. Везти его в больницу из-за этой опасности сначала не захотели. И все же он попал туда вечером следующего дня.
Не в том носовом канале
"Я пытался держать себя в руках", - вспоминает Марек. Его доставили в отделение ухо-горло-нос и там продолжили обследования: "Врач смотрел со всех сторон, делал анестезию и заглядывал в нос при помощи камер, но ничего не мог там найти".
Поиск пропавшей палочки продолжался в отделении неотложной медицинской помощи. Там Мареку сделали компьютерную томографию, радиолог изучил снимки. И вновь искомое не было обнаружено.
Марек говорит, что свыкся с болью: "Это было очень неприятно, особенно если учесть, что врачи говорят, что обломка нет. Они предположили, что я его проглотил. В действительности обломок оставался в носу, но где именно, не знал никто".
На вторую ночь, а точнее рано утром, ситуация разрешилась. Дежурный врач изучал снимки и обнаружил застрявший в носу обломок пластмассы: "Сломавшаяся часть находилась не в том канале. Меня отвезли на операционный стол и под местной анестезией достали обломок". В длину он составлял семь сантиметров.
Официально случившееся описали так: "В полости носа найдено инородное тело длинной семь сантиметров. Инородное тело располагалось в передней части полости носа по направлению снизу вверх под углом 45 градусов и горизонтально прилегало к верхней части свода преддверия гортани".
"Во время начала пандемии при домашнем тестировании сломалась палочка для забора проб и застряла в носу у пациента, - подтвердил бравший анализ у Марека медицинский работник, имя которого редакции известно. – Я извинился перед пациентом и надеюсь, что он меня простил".
Марек берег своих родителей – о случившемся он им не рассказал. На вопрос, все ли в порядке, он отвечал, что все хорошо: "Я не сказал, что с трех до четырех утра рядом со мной были медики, которые пытались вытащить эту палку".
Случившееся было ужасным само по себе, но и тест показал ложнонегативный результат: "У меня не было положительного результата, но все симптомы короны имелись".
Тестирования не нужно бояться
Департамент здоровья объяснил Postimees, что на результаты тестирования влияют как забор проб, так и качество материала. Таким образом, теоретически возможно, что состояние слизистой носоглотки влияет на окончательный результат тестирования.
Руководитель отдела инфекционных заболеваний Synlab Eesti Пауль Наабер сказал Postimees, что сильный насморк напрямую на результат анализа не влияет: "Но рекомендуется перед сдачей анализа очистить нос. Гораздо больше на результат может повлиять то, как обращаются со взятыми пробами".
После тестирования Марек две недели болел дома. Местами ситуация была критической, поскольку он еще и астматик, обдумывали отправку пациента в больницу. Сейчас Марек здоров и живет полноценной жизнью, работает в домашнем офисе. Завершая свой рассказ, он отметил, что произойти может всякое, тестирования не нужно бояться – и в итоге все будет хорошо.
Еще один случай решился проще
В октябре произошло точно то же самое уже с другим пациентом.
"Действительно, в начале октября был случай, когда в ходе процедуры по забору материала из носоглотки для проведения анализа на SARS-CoV-2 сломалась палочка", - подтвердила руководитель по качеству услуг Synlab Карин Калликорм, по словам которой, проблема была решена оперативно.
В результате этих случаев бригады, работающие на пунктах тестирования и на дому получили дополнительное оснащение. В сумках первой помощи появились пинцеты. "Насколько нам известно, это был единственный случай на четверть миллиона взятых анализов", - сказала Калликорм.