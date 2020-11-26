"Бавария" и "Сити" вышли в плей-офф. "Локомотив" отобрал очки у "Атлетико"

Группа А

Атлетико Мадрид - Локомотив Москва 0:0

Бавария - Зальцбург 3:1

Московский "Локомотив" на выезде заработал одно очко в матче против мадридского "Атлетико", сыграв вничью 0:0. В параллельном матче "Бавария" у себя дома обыграла "Зальцбург" и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Голами в составе мюнхенцев в этом матче отметились Роберт Левандовски, Лерой Зане и Максимилиан Вебер, который отправил мяч в собственные ворота. Единственный гол в составе австрийцев провёл Мергим Бериша.

Стоит отметить, что для Левандовски этот гол стал 71-м для в Лиге чемпионов. Поляк сравнялся с бывшим игроком "Реала" Раулем по количеству забитых мячей и делит с ним 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

После четырёх туров "Бавария" набрала 12 очков, "Атлетико" (5 очков) занимает вторую строчку, "Локомотив" с тремя очками занимает третья место, а "Зальцбург" с одним очком идёт на последнем месте.

Группа B

Боруссия Мёнхенгладбах - Шахтёр Донецк 4:0

Интер - Реал Мадрид 0:2

Мадридский "Реал" на выезде уверенно обыграл "Интер" и поднялся на второе место в группе. Голами в ворота итальянцев отметились Эден Азар и Родриго.

В другом матче группы В мёнхенгладбахская "Боруссия" у себя дома разгромила донецкий "Шахтёр". Голами в составе немецкой команды отметились Ларс Штиндль, Нико Эльведи, Брил Эмболо и Оскар Вендт.

После четырёх туров "Боруссия" возглавляет группу, имея в своём активе 8 очков. "Шахтёр" с четырьмя очками занимает третью строчку, а замыкает таблицу "Интер" с двумя очками.

🇧🇪 Азар забил гол в #ЛигаЧемпионов впервые с ноября 2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣ года. pic.twitter.com/2H9o05MTk2 — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 25, 2020

Группа C

Марсель - Порто 0:2

Олимпиакос - Манчестер Сити 0:1

Гол Филипа Фодена из "Сити" решил исход матча против "Олимпиакоса". Кроме того, английский клуб обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

После четырёх туров "Сити имеет в своём активе 12 очков. На втором месте с 9 очками идёт "Порто", на третьем "Олимпиакос" (3 очка), а замыкает группу "Марсель" (0 очков)

🔵⚪ Зайду Сануси забил за "Порту" в ворота "Олимпика" 💪 pic.twitter.com/mfQLMKVgJD — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 25, 2020

Группа D

Ливерпуль - Аталанта 0:2

Аякс - Митьюлланд 3:1

"Ливерпуль" у себя дома потерпел неожиданное поражение от "Аталанты". За итальянский клуб отличились Йосип Иличич и Робин Гозенс. В параллельном матче "Аякс" у себя дома обыграл датский "Митьюлланд " со счётом 3:1.

Датчане после четырёх туров по-прежнему не имеют в своём активе очков и уверенно находятся на дне группы D. "Аталанта" и "Аякс" с семью очками делят второе и третье места, а лидером является "Ливерпуль" - 9 очков.