"Динамо" у себя дома минимально уступило "Сибири"

Матч завершился победой гостей со счётом 2:3 (0:2, 1:0, 1:1).

Уже после первого периода гости вели в счёте 2:0 благодаря шайбам Пекка Йормакка и Юусо Пуустинена. Во втором периоде Глеб Зырянов сократил отствание в счёте до минимума, а в начале третьего периода Микс Индрашис установил на табло равенство.

Победный гол "Сибири" на счету Никиты Шашкова, который отличился в середине заключительного отрезка игры.

В данный момент "Динамо" с 12 очками в 27 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Сибири" 29 очков в 30 матчах и седьмое место на "Востоке".