Стали известны гонорары Тайсона и Роя Джонса за выставочный бой

По информации журналиста, Тайсон заработает за бой порядка 10 миллионов долларов, а Джонс - примерно 3 миллиона.

Hearing that Tyson will make $10 million and Roy Jones +/- $3 million for their exhibition Saturday. — Kevin Iole (@KevinI) November 25, 2020

54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок уже в эти выходные. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты и пройдёт в арене Dignity Health Sports Park в Калифорнии. Начало боя - не ранее 3 ночи 29 ноября по латвийскому времени.

Напомним, Майк Тайсон свой последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году. Недавно американец объявил о своём возвращении ради нескольких выставочных поединков.

Свой последний бой на профессиональном уровне Майк Тайсон провёл в 2005 году. Недавно американец объявил о своём возвращении ради нескольких выставочных поединков.

За время своей карьеры Тайсон провёл 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.