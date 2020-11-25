Глава LIZDA: меры безопасности в школах - фактически скрытое решение перейти на "удаленку"

В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении она заявила, что требование обеспечить три квадратных метра площади класса на одного ученика означает, что класс из 30 детей должен учиться в помещении площадью 90 кв. м, что во многих школах невыполнимо.

Требование учителям вести уроки в масках несоразмерно с учетом того, что учитель ведет 5-6 уроков в день. Ученики должны слышать и понимать, что говорит учитель, а маска этому мешает.

Согласно полученным пояснениям, учителя во время уроков обязаны использовать именно маски, а не защитные щитки.