Ср, 25.11.2020
Я призываю всех родителей Латвии уделять больше внимания своим детям, особенно тем, кто учится дома. Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации
Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации
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  • Глава LIZDA: меры безопасности в школах - фактически скрытое решение перейти на "удаленку"

Глава LIZDA: меры безопасности в школах - фактически скрытое решение перейти на "удаленку"

Инга Ванага

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Введенные правительством во вторник строгие меры безопасности в школах - это фактически скрытое решение перейти на удаленное обучение, считает глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

 

В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении она заявила, что требование обеспечить три квадратных метра площади класса на одного ученика означает, что класс из 30 детей должен учиться в помещении площадью 90 кв. м, что во многих школах невыполнимо.

Требование учителям вести уроки в масках несоразмерно с учетом того, что учитель ведет 5-6 уроков в день. Ученики должны слышать и понимать, что говорит учитель, а маска этому мешает.

Согласно полученным пояснениям, учителя во время уроков обязаны использовать именно маски, а не защитные щитки.

"Это несоразмерные требования. Тогда надо было сразу сказать, что мы переходим на удаленную работу, а не принимаем такие решения с определенной, позволю себе сказать, долей цинизма", - прокомментировала вчерашнее решение правительства Ванага.

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