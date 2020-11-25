Глава LIZDA: меры безопасности в школах - фактически скрытое решение перейти на "удаленку"

Введенные правительством во вторник строгие меры безопасности в школах - это фактически скрытое решение перейти на удаленное обучение, считает глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.
В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении она заявила, что требование обеспечить три квадратных метра площади класса на одного ученика означает, что класс из 30 детей должен учиться в помещении площадью 90 кв. м, что во многих школах невыполнимо.
Требование учителям вести уроки в масках несоразмерно с учетом того, что учитель ведет 5-6 уроков в день. Ученики должны слышать и понимать, что говорит учитель, а маска этому мешает.
Согласно полученным пояснениям, учителя во время уроков обязаны использовать именно маски, а не защитные щитки.
"Это несоразмерные требования. Тогда надо было сразу сказать, что мы переходим на удаленную работу, а не принимаем такие решения с определенной, позволю себе сказать, долей цинизма", - прокомментировала вчерашнее решение правительства Ванага.