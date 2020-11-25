В ограду резиденции Меркель врезался автомобиль

Утром в среду, 25 ноября, в Берлине в ворота резиденции Ангелы Меркель врезался в автомобиль, на который на немецком языке были нанесены надписи "Остановите политику глобализации" и "Вы чертовы убийцы детей и стариков", пишет Reuters.
В результате инцидента был поврежден металлический забор. Люди не пострадали.
Водитель автомобиля был задержан, на место происшествия прибыли полиция, пожарные и журналисты.
В полиции отметили, что не рассматривают происшествие как теракт.
A car was seen crashing into the gate of the office of German Chancellor Angela Merkel in Berlin, @Reuters witness said https://t.co/ryOYEUpIVj— Reuters (@Reuters) November 25, 2020
В этот день Меркель проводит видеоконференцию с премьер-министрами федеральных земель, на ней предполагается продлить режим локдауна и обсудить дальнейшие меры по борьбе с распространением Covid-19.