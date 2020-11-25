Ср, 25.11.2020
Сейчас тренд интернета - быть собой. Маргарита Веверица, фитнес-блогер
Маргарита Веверица, фитнес-блогер

В ограду резиденции Меркель врезался автомобиль

ФОТО: Reuters/ScanPix

Утром в среду, 25 ноября, в Берлине в ворота резиденции Ангелы Меркель врезался в автомобиль, на который на немецком языке были нанесены надписи "Остановите политику глобализации" и "Вы чертовы убийцы детей и стариков", пишет Reuters.

В результате инцидента был поврежден металлический забор. Люди не пострадали.

Водитель автомобиля был задержан, на место происшествия прибыли полиция, пожарные и журналисты.

В полиции отметили, что не рассматривают происшествие как теракт.

В этот день Меркель проводит видеоконференцию с премьер-министрами федеральных земель, на ней предполагается продлить режим локдауна и обсудить дальнейшие меры по борьбе с распространением Covid-19.

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