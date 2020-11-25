Опрос: Значительно увеличилось количество людей, готовых соблюдать установленные меры безопасности

По сравнению с опросом, проведенным в конце лета, когда такой ответ дали 19% респондентов, наблюдается рост на 11 процентных пунктов.

Опрос также показал, что все больше людей ощущают влияние ситуации с Covid-19 на свою повседневную жизнь. В ноябрьском опросе 46% респондентов заявили, что они почувствовали влияние ситуации с Covid-19 на свою повседневную жизнь, а в августе так сказали 31%. В начале лета - в июне - такого мнения придерживались 38% респондентов.

Наибольшее влияние наблюдается в возрастной группе от 18 до 24 лет. Становится больше молодых людей, которые считают, что текущая ситуация отрицательно сказывается на их психическом здоровье. Если в августе такой ответ дали 34%, то в ноябре уже 51%.

Значительно увеличилось и количество людей, готовых соблюдать установленные меры безопасности - с 57% в августе до 71% в ноябре. В то же время люди больше боятся заболеть. В ноябре свой страх выразили 45% респондентов, а в августе - 28%.