"В шортах "от Сабрины" в стиле 90-х": Максим Галкин показал смешные снимки своей юности

44-летний артист порадовал подписчиков пикантными снимками из путешествий. Максим Галкин показал, как выглядел двадцать пять лет назад.
На снимках 1996-97 годов двадцатилетний юморист предстал в расслабленных образах. Загорелый стройный юноша на одном снимке позирует в джинсовых шортах "от Сабрины" и в темных солнцезащитных очках в стиле 90-х.
"Я нашёл ещё более шедевральную фотку в шортах от Сабрины, на этот раз на фотке сочетается всё: шорты, головной убор фараона, носки в сандалиях и выражение лица правителя Египта", - написал артист в Instagram.
Поклонницы оценили стройность и привлекательность молодого Галкина, и предположили, что у артиста не было отбоя от девушек.