ФИФА объявила имена номинантов на приз лучшему футболисту года

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на приз The Best, который вручают лучшему игроку года.
Список номинантов:
- Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль")
- Криштиану Роналду ("Ювентус")
- Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити")
- Роберт Левандовски ("Бавария")
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
- Неймар (ПСЖ)
- Лионель Месси ("Барселона")
- Серхио Рамос ("Реал")
- Садио Мане ("Ливерпуль")
- Мохамед Салах ("Ливерпуль")
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
Также ФИФА назвала номинантов на приз лучшему тренеру года. В списке оказались Марсело Бьельса ("Лидс Юнайтед"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Хулен Лопетеги ("Севилья"), Зинедин Зидан ("Реал").
В список футболистов, претендующих на награду лучшему вратарю года попали Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Тибо Куртуа ("Реал"), Кейлор Навас ("ПСЖ"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").
Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате из-за сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за луших игроков продлится до 9 декабря.
Напомним, что в 2019 году лучшим футболистом мира был признан нападающий "Барселоны" Лионель Месси.