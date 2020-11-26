Чт, 26.11.2020
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ФИФА объявила имена номинантов на приз лучшему футболисту года

Роберт Левандовски

ФОТО: Reuters/ScanPix

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на приз The Best, который вручают лучшему игроку года.

Список номинантов:

  • Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль")
  • Криштиану Роналду ("Ювентус")
  • Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити")
  • Роберт Левандовски ("Бавария")
  • Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
  • Неймар (ПСЖ)
  • Лионель Месси ("Барселона")
  • Серхио Рамос ("Реал")
  • Садио Мане ("Ливерпуль")
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль")
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Также ФИФА назвала номинантов на приз лучшему тренеру года. В списке оказались Марсело Бьельса ("Лидс Юнайтед"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Хулен Лопетеги ("Севилья"), Зинедин Зидан ("Реал").

В список футболистов, претендующих на награду лучшему вратарю года попали Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Тибо Куртуа ("Реал"), Кейлор Навас ("ПСЖ"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате из-за сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за луших игроков продлится до 9 декабря.

Напомним, что в 2019 году лучшим футболистом мира был признан нападающий "Барселоны" Лионель Месси. 

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