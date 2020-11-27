Пт, 27.11.2020
Если ситуация не стабилизируется, более строгие ограничения придется распространить на всю страну. Илзе Винькеле
Илзе Винькеле

Ой, всё! ⟩ "Думала, что буду в этой психушке лежать": первый поход к психиатру - страшно ли?

Из личного архива

ФОТО: Агния/Катя Делле/RUS TVNET

RUS TVNET представляет третий выпуск подкаста "Ой, всё!". В этот раз у нас в гостях - блогер и фотограф Агния. 

В этом выпуске:

  • Что случилось с Агнией, что она решила посетить психиатра.
  • В чем отличие психиатра от психолога и психотерапевта.
  • Почему нужно заботиться не только о физическом, но и о ментальном здоровье. 
  • Что такое "паническая атака".
  • Почему было страшно впервые посетить психиатра, и почему этого не следует ни бояться, ни стесняться. 
  • Поход к государственному специалисту - цены и отличия от частного врача. 

Немного об Агнии

ФОТО: Из личного архива

Агнии 27 лет, она - рижанка. В свободное время девушка ведет блог в Instagram, занимается фотографией. По образованию она педагог, ранее работала воспитателем в детском саду.

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