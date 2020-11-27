Ой, всё! ⟩ "Думала, что буду в этой психушке лежать": первый поход к психиатру - страшно ли?

RUS TVNET представляет третий выпуск подкаста "Ой, всё!". В этот раз у нас в гостях - блогер и фотограф Агния.
В этом выпуске:
- Что случилось с Агнией, что она решила посетить психиатра.
- В чем отличие психиатра от психолога и психотерапевта.
- Почему нужно заботиться не только о физическом, но и о ментальном здоровье.
- Что такое "паническая атака".
- Почему было страшно впервые посетить психиатра, и почему этого не следует ни бояться, ни стесняться.
- Поход к государственному специалисту - цены и отличия от частного врача.
Немного об Агнии
Агнии 27 лет, она - рижанка. В свободное время девушка ведет блог в Instagram, занимается фотографией. По образованию она педагог, ранее работала воспитателем в детском саду.